Секретаріат: Заяви урядовців виходять за межі компетенції уряду

Секретаріат Президента України заявляє, що пропозиції членів Кабінету Міністрів України щодо узгодження урядом проектів указів Президента, підготовлених органами виконавчої влади, виходять за межі повноважень Кабміну, передбачених діючою на даний момент нормативно-правовою базою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як зазначає Секретаріат, відповідно до статті 113 Конституції України, Кабінет Міністрів України є відповідальним перед Президентом. Згідно з положеннями статті 102 Конституції України, Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Виходячи з цього, необхідність узгодження проектів указів Президента України з урядом призвела би до обмеження можливостей здійснення функцій Президента України як гаранта Конституції та прав і свобод громадян.

Як зазначає Секретаріат Президента, до цього часу в Конституційному Суді України перебуває конституційне подання Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень статті 106 Конституції України щодо правового механізму скріплення акта Президента України підписами прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання (інституту контрасигнації). Тож, до моменту оприлюднення рішення за даною справою недоречно врегульовувати дотичні питання на рівні підзаконного акту.

До моменту, поки всі юридичні питання, які регулюють взаємовідносини Президента з органами виконавчої влади, в тому числі з урядом, не будуть вирішені шляхом прийняття відповідних законів, уряду доцільно працювати чітко у визначених законом межах і не намагатися розширити обсяг своєї компетенції підзаконним актами, що дозволить міністрам більш ефективно виконувати покладені на них повноваження, наголошує Секретаріат Президента.