Держава не виділяє гроші на Сорочинський ярмарок

Організатори Сорочинського ярмарку заявляють, що протягом декількох років держава не виділяє гроші на проведення цього заходу. Про це журналістам повідомила керівник проекту ТОВ «Сорочинський ярмарок» Світлана СВИЩЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, вона повідомила, що на утримання Сорочинського ярмарку в цьому році організатори витратили 800 тисяч гривень. За її словами, ці кошти були витрачені на оплату податків, поліпшення енергозабезпечення, водопостачання, капітальні ремонти. До 100 тисяч гривень під час проведення заходу організатори дійства платять за прибирання території. «Все це ми одержуємо за рахунок комерційних коштів, спонсорів. Матеріальна підтримка, передбачена з боку держави, не надходить», – сказала С.СВИЩЕВА.

Вона додала, що вже протягом декількох років держава не виділяє гроші на проведення Сорочинського ярмарку. «З 1999 року існує ухвала Кабміну «Про Сорочинський ярмарок», яка передбачає державне фінансування цього загальнодержавного заходу, починаючи з 2000 року. Але ні копійки на рахунок ТОВ «Сорочинський ярмарок» з держбюджету України на сьогоднішній день не було перераховано. Тільки раз в 1999 році було виділено півмільйона гривень, які були витрачені, здебільшого, на облаштування села Сорочинці, ремонт Спасо-Преображенського храму, музею ім. Молотова, а також автодоріг до Сорочинців», – відзначила вона.

С.СВИЩЕВА додала, що єдина підтримка від держави – спільний проект ТОВ «Сорочинський ярмарок» з Міністерством культури і туризму України – фестиваль народної творчості на ярмарку, який проходить вже третій рік.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок відбудеться 14 по 19 серпня 2007 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття ярмарку відбулося 15 серпня.

З 1999 року, згідно з указом Президента України, Сорочинський ярмарок одержав статус національного. Цього року він проходить під егідою святкування 70-річчя Полтавської області і 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.

Всього цього року ярмаркують 217 підприємств, 315 підприємців.