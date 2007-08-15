Святкова програма на День Одеси почнеться з виступу Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає Одесу 2 вересня, щоб разом з городянами відзначити День міста. Про це повідомила на сьогоднішньому брифінгу віце-мер Одеси Тетяна ФІДІРКО, уточнивши, що «основна святкова програма почнеться з його виступу перед одеситами».

Як передає кореспондент УНІАН, Т.ФІДІРКО додала, що участь в торжествах, присвячених Дню Одеси, візьмуть також 126 зарубіжних делегацій – утричі більше, ніж в 2006 році. Це 260 представників 23 міст з 19 країн – мери міст-побратимів, їх заступники, глави і співробітники зарубіжних дипломатичних місій та міжнародних організацій в Україні та ін.

Планується, що зранку 2 вересня Приморський бульвар і сусідні вулиці Одеси будуть засипані пелюстками троянд. Серед святкових акцій - чемпіонат Соборки з шахів. Переможець чемпіонату одержить путівку в круїз і дасть на судні сеанс одночасної гри.

За словами начальника муніципального управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Олександра МАЛИНА, «честь фінансувати торжества оспорювали велика кількість комерсантів». Проте загальну суму коштів, яка буде витрачена, він не назвав.