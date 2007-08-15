Ющенко: Уряд не зацікавлений у фінансовому оздоровленні «Нафтогазу України»

23:01, 15 серпня 2007
Суспільство
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Про це свідчить затверджений фінплан

Віктор Ющенко поздоровляє співробітників ЗМІ з Днем журналіста. Київ, 6 червня Уряд не зацікавлений у фінансовому оздоровленні НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться в листі Президента України Віктора ЮЩЕНКА на ім’я прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

За словами глави держави, фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2007 рік, затверджений урядом, демонструє значне зменшення обсягів реалізації продукції, порівняно з відповідними показниками 2006 року. Разом з тим перехід частини споживачів на обслуговування до ВАТ «УкрГазЕнерго» не зменшив витрат компанії, відзначає в листі Президент. Витратна частина за фінпланом складає 35 608,1 млн. грн., з яких 12 464,6 млн. грн. – на забезпечення господарської діяльності.

«Це свідчить про відсутність зацікавленості у фінансовому оздоровленні компанії та слабкий контроль за її діяльністю з боку уряду», – зазначає В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважує, що прийняття рішення Кабміном щодо надання розстрочення податкових зобов’язань «Нафтогазу» ставить під сумнів виконання держбюджету за видатками, в тому числі, соціальними.

У листі глави держави зазначено, що до 27 серпня ц.р. Кабмін має надати прогнозний розрахунок надходжень та видатків НАК «Нафтогаз України» на 2008 рік з урахуванням можливого підвищення ціни на імпортований газ у 2008 році та сплати розстрочених податкових зобов’язань.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2006 році НАК "Нафтогаз України" збільшив обсяги видобутку природного газу на 0,7% або на 135 млн. кубометрів порівняно з 2005 роком - до 19 млрд. 316,7 млн. кубометрів, а також збільшив обсяги видобутку нафти і газового конденсату на 2,4% або на 97,2 тис. тонн порівняно з 2005 роком - до 4 млн. 99,4 тис. тонн.

Створене в лютому 2006 року ЗАТ "УкрГазЕнерго" - спільне підприємство НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) - з квітня 2006 року є єдиним постачальником природного газу в Україну. "УкрГазЕнерго" продає промисловим споживачам України природний газ, який купується у RosUkrEnergo.

18 липня 2007 року Кабінет Міністрів України затвердив консолідований фінансовий план Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та її дочірніх компаній на 2007 рік.

 

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