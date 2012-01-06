Міліція затримала підозрюваного у нападі на «Ощадбанк»

Міліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на відділення «Ощадбанку» в місті Ізмаїл Одеської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, затриманим є 38-річний раніше судимий громадянин однієї з сусідніх держав, мешканець Одеської області.

«На даний час цей громадянин допитується у справі як підозрюваний», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня злочинець, озброєний газовим пістолетом, скоїв пограбування відділення «Ощадбанку» в Ізмаїлі. Нападник забрав із банку гроші, зробив два постріли вгору і зник у невідомому напрямку. Ніхто з людей не постраждав.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрові внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ і голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ вжити вичерпних заходів щодо розслідування цього пограбування.