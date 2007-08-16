В школах Житомира вперше вводиться спецкурс “Історія міста”

У новому навчальному році в загальноосвітніх закладах Житомира для учнів 5-10 класів вперше вводиться спецкурс “Історія міста Житомира”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради .

Цей спецкурс введуть для школярів з обов’язковим практичним заняттям.

З цією метою на сесії Житомирської міської ради було прийнято рішення про виділення з міського бюджету 32 тис. грн. Кошти підуть на придбання посібників для вчителів, які викладатимуть цей курс.

Авторами посібників є відомі житомирські краєзнавці Микола КОСТРИЦЯ та Руслан КОНДРАТЮК.

"З нового навчального року учнівська молодь міста буде забезпечена щоденниками, на сторінках яких будуть видрукувані розділи з історії Житомира, зображення архітектурних пам’яток, краєвидів міста та інше. На виготовлення щоденників з міського бюджету було виділено 110 тис. грн.", - повідомила журналістам Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО, коментуючи нововведення.