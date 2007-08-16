Трійки фіналістів у 18 номінаціях премії ”Телетріумф”

Експертна колегія визначила трійки фіналістів у вісімнадцяти номінаціях сьомої щорічної національної телевізійної премії “Телетріумф”.

Як передає кореспондент УНІАН, списки фіналістів на брифінгу у Києві оголосив керівник відділу аудиторських консультаційних послуг компанії “Ернст енд Янг” в Україні Том КРЕДОК-ВАТСОН.

Так, згідно із результатами голосування експертної колегії, в номінації “Ведучий розважальної передачі” найбільшу кількість голосів набрали: Андрій ДОМАНСЬКИЙ, “Весілля за 48 годин”, “Підйом”, “Володар гори” (ЗАТ “Новий канал”); Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ “Вечірній квартал” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”); Тіна КАРОЛЬ, Юрій ГОРБУНОВ, “Танці з зірками” (телеканал “Студія “1+1”).

В номінації “Ведучий інформаційної передачі” першу трійку фіналістів сформували: Ганна ГОМОНАЙ (АТЗТ Українська незалежна ТВ- корпорація – “Інтер”); Лідія ТАРАН, “Час”, “Час новин” (“5-й канал”); Олена ФРОЛЯК, “Факти” МК ТРК ICTV.

В номінації “Репортер”, згідно з результатами голосуванням експертів, лідерами стали: Віктор СОРОКА “Факти тижня з Оксаною Соколовою” (МК ТРК ICTV); Андрій ЦАПЛІЄНКО, “Подробиці” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”); Михайло ШАМАНОВ, “Репортер” (ЗАТ “Новий канал”).

Переможцями в номінації “Телевізійний дизайн” стали: “Війна та мир” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”); Телевізійний дизайн (телеканал “Студія 1+1”; Телевізійний дизайн каналу М1 (ЗАТ “ТелеОдин” (М1) ).

Лідерами в номінації “Дитяча програма” за кількість голосів експертної колегії стали: “Вечірня казка” (НТКУ) і програма “Срібний апельсин” (ЗАТ “ТРК Україна”). Третій лідер в даній номінації, згідно з оприлюдненими даними, не визначився.

Трійку лідерів в номінації “Розважальна програма” сформували: “Вечірній квартал” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”); “Танці з зірками” (телеканал “Студія 1+1”); “Gutten Morgen” (ЗАТ «ТелеОдин» (М1)).

Трьома найкращими музичними передачами, за рішенням експертної колегії, стали: “Шанс” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”); “Шоуманія” (ЗАТ “Новий канал”); “VovaZIL’Vova” (ЗАТ «ТелеОдин» (М1)).

Переможці в номінації “Спортивна передача” - “Гол!” (ЗАТ “Новий канал”), “3 Тайм” (МК ТРК ICTV) і передача “Футболштрассе” (телеканал “Студія 1+1”).

Найкращими документальними фільмами (серіалами), за рішенням експертної колегії, стали: “Війна та мир” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”), “Дисиденти” (телеканал “Студія 1+1”) та “Документальний детектив. Сльози ката” (ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр – СТБ”).

В номінації “Художній фільм (серіал)” переможцями визначено: “Жага екстриму” (телеканал “Студія 1+1”) та “Не наїжджайте на Діда Мороза” (МК ТРК ICTV). Третій фіналіст у цій номінації не визначився.

У номінації “Навчальна, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача” трійку лідерів сформували: “Документ”: “Собор на крові” (телеканал “Студія 1+1”); “Ключовий момент” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”); “Український шоу-бізнес: як це було” (ЗАТ «ТелеОдин»(М1)).

Трьма найкращими суспільно-політичними передачами стали: “Закрита зона” – “Бомба під Чорнобиль” (ТОВ “Студія “Зміна”); “Свобода слова” (МК ТРК ICTV) та “Я так думаю” (телеканал “Студія 1+1”).

Трійку найкращих інформаційних передач сформували: “Вікна-новини” (ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр – СТБ”); “ТСН” (телеканал “Студія 1+1”); “Факти” (МК ТРК ICTV).

Трьома найкращими інформаційно-розважальними передачами визначено: “Автопарк” (МК ТРК ICTV), «Дивись» (ЗАТ “Телекомпанія ТЕТ”) та “Чорним по білому” (телеканал “Студія 1+1”).

Лідерами у номінації “Підсумкова (аналітична) передача” стали: “Подробиці тижня” (АТЗТ Українська незалежна ТВ-корпорація – “Інтер”) та “Факти тижня з Оксаною Соколовою” (МК ТРК ICTV). Третій переможець у даній номінації не визначився.

Найкращими регіональними передачами, на думку ради експертів, є “Велика мандрівка” (ПП ”НТА - Незалежне телевізійне агентство”) та “Кнайпи старого міста” (ЗАТ “Телерадіокомпанія Люкс”). Третього переможця у даній номінації не визначено.

У номінації “Місцеві новини” кращими виявилися “Объектив-неделя” (АТ Телерадіокомпанія “Simon”) та “Підсумки” (ЗАТ “Телерадіокомпанія Люкс”). Третього переможця також не визначено.

У номінації “ Спеціальний проект” трійку лідерів сформували “Акули бізнесу” (МК ТРК ICTV); “Гордість України 2006” (ЗАТ “Новий канал”) та “Служба розшуку дітей” (“Магнолія-ТВ”).

Т.КРЕДОК-ВАТСОН також зазначив, що остаточний розподіл місць, а також переможці премії “Телетріумф” будуть оголошені на офіційній церемонії нагородження, яка відбудеться 23 серпня у приміщенні національного палацу мистецтв “Україна”.

Вручення національної телевізійної премії “Телетріумф” було започатковано у 2001 році. На сьогодні ця премія є єдиною у сфері телебачення.