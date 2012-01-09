Підліток побив 90-річну бабусю за п'ятсот гривень

У районному центрі Володимирець Рівненської області 16-річний юнак проник до будинку 90-річної мешканки, яка забула зачинити вхідні двері. Незваний гість побив бабусю та забрав у неї понад 500 гривень.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області.

Правоохоронцям вдалося розшукати та затримати грабіжника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).