ДТП на трасі Київ-Одеса: 2 загиблих, 5 поранених

У Київській області вчора пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло двоє 20-річних осіб, ще п’ятеро людей отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 113 км Київ-Одеса, поблизу с. Чупира Білоцерківського району водій автомобіля "ЗАЗ-Деу", рухаючись у напрямку м. Одеса, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "Мітсубісі L 200".

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля "ЗАЗ" від отриманих травм загинули на місці пригоди, а водій та ще четверо пасажирів цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Білоцерківської районної лікарні.

Слідство з`ясовує, що змусило водія "ЗАЗ" на порушення Правил дорожнього руху перевозити одночасно семеро дорослих людей у легковику.