Податківець погорів на хабарі $3тисячі

У Луцьку співробітники СБУ під час отримання хабара в розмірі 3 тис. доларів США затримали начальника одного з підрозділів обласної податкової міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, хабарника піймали „на гарячому" біля одного з кафе на Привокзальній площі Луцька. Правоохоронці встановили, що цю суму податківець вимагав у директора місцевого підприємства за сприяння в ухиленні від сплати ПДВ у розмірі 200 тис. гривень.

Наразі Волинська обласна прокуратура порушила стосовно затриманого кримінальну справу. Триває досудове слідство.