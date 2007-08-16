Податківець погорів на хабарі $3тисячі
11:49, 16 серпня 2007Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Луцьку співробітники СБУ під час отримання хабара в розмірі 3 тис. доларів США затримали начальника одного з підрозділів обласної податкової міліції.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, хабарника піймали „на гарячому" біля одного з кафе на Привокзальній площі Луцька. Правоохоронці встановили, що цю суму податківець вимагав у директора місцевого підприємства за сприяння в ухиленні від сплати ПДВ у розмірі 200 тис. гривень.
Наразі Волинська обласна прокуратура порушила стосовно затриманого кримінальну справу. Триває досудове слідство.
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