Україна виграла тендер на постачання до Таїланду БТРів

Україна виграла тендер на постачання до Таїланду 96 БТР-3Е1 на суму 117 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Харкові після відвідин заводу їм. В.Малишева.

«Ми були учасниками тендеру і виграли цей тендер. Вже є контракт на виготовлення 96 таких БТРів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також вважає, що колектив підприємства готовий до виконання цього замовлення і зацікавлений у тому, щоб таких контрактів було більше.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що до середини вересня 2007 року буде погашена заборгованість по виплаті заробітної плати на заводі ім. Малишева. «Заборгованість невелика – 17 млн. грн., але для підприємства це дуже багато», - пояснив він, підкресливши, що поточна зарплата виплачується на підприємстві в повному обсязі.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на підприємствах військово-промислового комплексу існує ряд проблем, які необхідно вирішувати комплексно. Зокрема, за його словами, уряд підготував концепцію діяльності військово-промислового комплексу. «Стратегія держави зосереджена по двох напрямках. Це модернізація власної армії для власних потреб, обов`язково буде державне замовлення. Ми створюватимемо всі умови для підприємств ВПК, щоб вони могли самостійно працювати на світових ринках», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр уточнив, що відповідне доручення уряду підготовлене для заводу ім. Малишева і конструкторського бюро Морозова.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, передбачається також диверсифікація підприємств ВПК, що припускає заміну випуску продукції військового призначення на випуск споживчих промислових товарів із застосуванням сучасних технологій.