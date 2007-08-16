Нафтогаз ”поділиться” Чорним морем із британською CBM Oil

“Нафтогаз України” і британська компанія CBM Oil підписали Меморандум про наміри щодо співпраці з метою геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки нафтогазоносних надр на шельфі Чорного моря. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні наголошується, що підписи під Меморандумом поставили голова правління НАК “Нафтогаз України” Євген БАКУЛІН і голова правління CBM Oil Майкл БЕРЧЕЛЛ.

На першому етапі реалізації проекту компанія CBM Oil планує інвестувати 25-30 млн. дол. у буріння розвідувальних свердловин на структурі Гордієвича, яка знаходиться на шельфі західної частини півострова Крим. У разі виявлення запасів вуглеводнів сторони розглянуть можливість створення спільного підприємства або укладання договору про спільну інвестиційну діяльність.

Співпраця НАК “Нафтогаз України” і компанії CBM Oil щодо розробки української частки шельфу Чорного моря надасть можливість залучення сучасних технологій геологорозвідки і буріння. Фінансування проекту з боку іноземного інвестора сприятиме активізації освоєння Чорноморського шельфу і збільшенню видобування вуглеводнів в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія CBM Oil plc (Велика Британія) була заснована в 2004 році. Одним з пріоритетних напрямів компанії є спільна робота на території країн СНД.

Зараз компанія активно веде переговори з Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (ГНКАР) щодо укладання угоди про пайовий розподіл прибутків по блоку чотирьох родовищ на шельфі Каспійського моря.

У травні 2007 року голова правління CBM Oil Майкл БЕРЧЕЛЛ в Києві провів переговори з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ про можливість спільної діяльності щодо освоєння шельфу Чорного моря.