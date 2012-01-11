Кримінальна хроніка

У Запоріжжі судять організаторів конвертаційного центру, які перевели у готівку понад 11 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, конвертаційний центр функціонував 9 місяців, упродовж яких троє його організаторів переводили в готівку грошові кошти за допомогою фіктивної підприємницької діяльності: підробки бухгалтерських, податкових електронних платіжних та інших офіційних документів.

«Фігурантам пред'явлено звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу Україні: ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.ч.2, 3 ст.358 - вчинення за попередньою змовою незаконних дій з платіжними документами, фіктивне підприємництво, що спричинило значну матеріальну шкоду, і підробка документів », - повідомили в прокуратурі Запорізької області.

Розслідування кримінальної справи відносно організаторів конвертаційного центру завершено. Матеріали направлені на розгляд до суду.

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До 4 років позбавлення волі засуджено Біляївським райсудом Одеської області ватажка групи розкрадачів нафтосировини, яку зловмисники відкачували з магістрального трубопроводу «Снігірівка-Одеса» на території Іванівського і Біляївського районів області.

Про це повідомили УНІАН у канцелярії райсуду.

Решту 8 членів злочинної групи, причетних до встановлених фактів врізання у трубопровід, відкачування, вивезення багато тонн нафтосировини на автоцистерні і її реалізації, засуджено до 3 років позбавлення волі умовно.

Суддя також задовольнила позов власника трубопроводу – акціонерного товариства «Укртранснафта», яке вимагає від групи розкрадачів компенсації матеріальних збитків в розмірі 67 тис. грн.

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На Миколаївщині порушено кримінальну справу проти підприємців, які через суди намагалися зобов’язати підприємства житлово-комунального господарства виплатити їм понад 7 млн. грн. за невиконані роботи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб одного з ТОВ, які впродовж останніх трьох років подали до Господарського суду Миколаївської області понад 70 позовів щодо стягнення з державних та комунальних підприємств заборгованості за нібито виконані роботи з ремонту, обслуговування та очищення каналізаційних систем й систем опалення (роботи фактично не проводилися), унаслідок чого намагалися привласнити понад 7 млн. грн. бюджетних коштів.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч.1 ст.366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

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У Луганській області працівники стахановської міліції виявили і ліквідували нарколабораторію, яку влаштував у підвалі багатоповерхового будинку 36-річний безробітний житель.

Про це УНІАН повідомили в Стахановському міськвідділі ГУМВС України в Луганській області.

Чоловік уже був раніше чотири рази судимий за крадіжки, пограбування і незаконний збут металопродукції. За скоєні злочини він провів у місцях позбавлення волі 10 років.

Затриманий разом із спільниками обладнав нарколабораторію і зайнявся виготовленням «важких» наркотиків.

Тут же в нарколабораторії наркозалежні вживали виготовлений для них засіб, деякі – курили марихуану. Всі злочинні дії наркобізнесмена були досконально задокументовані правоохоронцями.

Йому вже пред'явлено звинувачення за ст. 317 Кримінального кодексу України "Організація або утримання місць для незаконного вживання, виготовлення чи виробництва наркотичних засобів" і обраний запобіжний захід – тримання під вартою. Справу передано до суду.