Базова інфляція склала 6,9%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2011 року проти листопада становила 0,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в грудні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 6,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, що не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.