В Україну знову йде спека

Завтра, 17 серпня, в Україні очікується спекотна, переважно без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі прогнозуються лише у східній половині та на крайньому заході.

Температура вночі становитиме 14-19°, на півдні до 22°; вдень 27-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°.

18-19 серпня у західних областях буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град.

Температура вночі 13-18°, вдень 22-27° (у Карпатах вночі 10-15°, вдень 15-20°). На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 19 серпня на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°, вдень 27-32°, у південній та східній частині місцями 33-35°.

20-21 серпня в Україні переважно без опадів, лише в західних областях очікуються короткочасні дощі з грозами (21 серпня місцями). Температура у південній та східній частині вночі становитиме 17-23°, вдень 30-36°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 23-29°; на решті території вночі 15-21°, вдень 27-33°.

Завтра у Києві та області утримається мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень переважно без опадів. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°; по області вночі 14-19°, вдень 27-32°.

18-19 серпня у столиці та області без опадів, лише вдень 19 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

20-21 серпня переважно без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 27-33°.