У Дніпропетровську евакуювали залізничний вокзал

16:29, 16 серпня 2007
Суспільство
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Півтисячі людей вивели з приміщення

Із залізничного вокзалу Дніпропетровська евакуювали майже півтисячі людей через хибне повідомлення про його замінування.

Як повідомили в обласному управлінні МНС, про замінування телефонним дзвінком місцеву міліцію поінформував невідомий.

Правоохоронці передали цю інформацію до служби порятунку «01» у Кіровському районі міста. МНСники евакуювали майже 70 працівників вокзалу і чотириста пасажирів. Вибухово-технічний відділ міліції обстежив вокзал, яке ніяких вибухових предметів не виявив.

Упродовж минулого року в Дніпропетровській області зареєстровано 16 хибних повідомлень про замінування. Правоохоронці кажуть, що виїзд на кожен такий виклик обходиться їм у щонайменше кілька тисяч гривень. Подібне хибне повідомлення про замінування вокзалу правоохоронці отримали рік тому. Тоді довелось евакуйовувати близько 200 людей.

Радіо "Свобода"

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