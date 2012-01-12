В Азовському морі третю добу шукають зниклих рибалок

На Херсонщині третю добу шукають рибалок, які зникли в акваторії Азовського моря.

Як повідомляє прес-служба МНС України, учора в акваторії Азовського моря проводились пошуки двох зниклих рибалок (мешканці с. Семихатки Генічеського району Херсонської області), які 10 січня їхали на катері вздовж берегової смуги („Федотова коса” - „коса Бирючий Острів” - Генічеськ) та підтримували зв’язок з рибоохоронною інспекцією. Зв’язок зник о 17.00 10 січня.

До пошуково-рятувальних робіт залучено: мобільні оперативні групи Управління МНС в Херсонській області та Головного управління МНС в АР Крим, МВС, Держприкордонслужба, рибоохоронна інспекція, екологічна інспекція, риболовецькі артілі.

Протягом дня 11 січня пошуково-рятувальні роботи були ускладнені сильним туманом. Від МНС України в готовності на залучення до пошукових робіт знаходиться вертоліт Мі-8 та літак Ан-30.