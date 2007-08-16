Секретаріат: виробництво ядерного палива потрапило не в ті руки

Уряд незаконно призначив генеральним директором концерну «Укратомпром» президента «Енергоатому» Андрія ДЕРКАЧА.

Таку думку сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента висловив керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Ян БЕРНАЗЮК.

Він зазначив, що одна й та сама людина не може бути призначена керівником більш ніж одного держпідприємства. «На сьогодні одна й та сама людина очолює два підприємства», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2006 року уряд прийняв рішення створити концерн "Укратомпром" для організації елементів незамкнутого циклу виробництва ядерного палива в Україні.

До переліку учасників концерну увійшли: ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (видобуток, переробка уранової руди, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.), ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд", ДП «Смоли» (випускає смоли для переробки уранової руди, м. Дніпродзержинськ), ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб", а також ДП “Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології” (Жовті Води).

Пізніше Кабінет Міністрів доповнив перелік учасників Державного концерну «Укратомпром» компанією ВАТ «Турбоатом».

Постановою уряду №456 від 14 березня 2007 р. було затверджено статут Державного концерну «Укратомпром».

Генеральним директором концерну призначений президент «Енергоатому» А.ДЕРКАЧ.

14 серпня Президент своїм указом призупинив дію постанови Кабінету міністрів про створення державного концерну «Укратомпром».