Обидва батьки загинули, а двоє їх дітей тяжко поранені в аварії

Двоє людей загинули і п`ятеро травмовані в результаті дорожньої аварії, що сталася сьогодні в Криму на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції в АРК, 29-річний житель Харківської області, рухаючись на автомобілі ВАЗ-2105, з не встановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зробив дотичне зіткнення з мікроавтобусом «Тойота». Унаслідок удару «Жигулі» занесло в центр зустрічної смуги, де відбулося лобове зіткнення цього легковика з автомобілем «Опель Кадет», на якому сім`я з Донецької області поверталася з відпочинку додому. «В результаті другого зіткнення ВАЗ-2105 розвернуло на 180 градусів, а «Опель» виїхав за межі проїжджої частини в півтораметровий кювет», - повідомили в ДАІ.

На місці аварії загинули водій і пасажирка «Опеля» - жителі міста Горлівка Донецькій області. Їхні діти - 5-річний і 12-річний хлопчики - з важкими травмами доставлені в лікарню. Молодша дитина знаходиться в реанімації.

У лікарню також доставлені водій ВАЗ-2105, його дружина і дочка (дитина 2003 року народження) - жителі Харківської області.