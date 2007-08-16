Україна ставить рекорд по кількості заступників у міністра

Останні дії уряду свідчать про відсутність у нього прагнення зупинити зростання адміністративного апарату. Таку думку сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента висловив керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів Ян БЕРНАЗЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “вчорашнє засідання уряду засвідчило відсутність прагнення зупинити зростання адміністративного апарату”. При цьому Я.БЕРНАЗЮК нагадав про рішення збільшити чисельність співробітників Міністерства юстиції на 2,3 тис. осіб для забезпечення створення і ведення нового 16-го реєстру актів цивільного стану і про введення посади 12-го заступника міністра внутрішніх справ.

Я.БЕРНАЗЮК нагадав, що «вчора Кабмін ввів посаду 12-го заступника - третього першого заступника міністра внутрішніх справ». «Такої кількості заступників не має жодне міністерство, і в історії України ще не було випадків, аби міністр мав стільки заступників. До 2006 року жодний міністр не мав більш як п’ять заступників», - заявив керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів.

При цьому він нагадав, що існує указ Президента, який обмежує кількість заступників міністрів до 4-х, 5 заступників дозволено мати лише міністрам закордонних справ і оборони.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Кабінет Міністрів ввів посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України з питань тилового забезпечення і призначив на неї Федора ВЛАДА.