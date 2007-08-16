Гриценко про єдиний медичний простір

У Києві відбулася урочиста церемонія відкриття Головного військово-медичного клінічного центру Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, Головний військово-медичний клінічний центр ЗС України створено в рамках реалізації Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2007-2011 роки на базі Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, який існує з 1755 року і є найстарішим медичним закладом держави.

Як зазначив на церемонії відкриття міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, новостворений заклад – головна лікувальна установа, орган управління медичними підрозділами, розташованими на території 5 областей нашої держави, а також головний науково-медичний центр Збройних Сил, який надаватиме методичну і консультаційну допомогу всім медичним структурам ЗС України.

“Таким чином, ми практично реалізуємо новий підхід, нову концепцію, закладену в розвиток системи медичного забезпечення, яка відтепер базується на принципі єдиного медичного простору”, - наголосив міністр.

За його словами, крім Головного військово-медичного клінічного центру, вже розгорнуті регіональні військово-медичні центри у Вінниці, Львові та Одесі, які забезпечують надання медичної допомоги військовослужбовцям і членам їхніх сімей, ветеранам.

“В діяльності керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу є два головних пріоритети – це бойова підготовка, готовність до виконання завдань за призначенням, і турбота про людину, про її життя, здоров’я і добробут. Цей захід і все, що буде після нього – виконання завдань за другим пріоритетом”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони повідомив, що у Головному військово-медичному клінічному центрі працюють 54 науковці та 150 лікарів вищої кваліфікації. Кожного року в ньому проходять лікування більш як 25 тис. військових, з яких понад 12 тис. – ветерани війни і Збройних Сил, та 7 тис. цивільних громадян, проводиться близько 8 тис. хірургічних операцій, з яких 5 тис. – складні і вимагають найвищої професійності.

В урочистій обстановці міністр оборони України передав працівникам Головного військово-медичного клінічного центру новенький реанімаційний автомобіль, нові комп’ютерний та магніто-резонансний томографи, цифрові універсальні рентгенапарати, апарати ультразвукової діагностики, сучасний аналізатор електролітів крові та бактеріологічний аналізатор.

Загалом, центру було передано 17 найменувань обладнання на суму 4,8 мільйона гривень.

Також керівник оборонного відомства вручив начальнику Головного військово-медичного клінічного центру генерал-майору Михайлу БОЙЧУКУ печатку та документи про створення цієї установи.