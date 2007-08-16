Відкрився міжнародний табір ”Крим - колиска православ`я”

У Севастополі відкрився перший міжнародний табір "Крим - колиска православ`я", в рамках якого відбудеться міжнародний пісенний фестиваль "Небо слов`ян". Про це повідомив на прес-конференції у Севастополі продюсер і координатор проекту Сергій УЧАНЕЙШВІЛІ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, цю акцію організовано за підтримки Севастопольської і Ялтинської міськрад депутатів, управління культури міськдержадміністрації Севастополя, командування ЧФ РФ, Санкт-Петербурзького громадського фонду "Братський корпус Миколи Чудотворця", православних громадян Росії, Білорусі та України.

Як наголосив голова оргкомітету фестивалю настоятель Олександро-Невської лаври (Санкт-Петербург) архімандрит НАЗАРІЙ, „наша мета - долучити якомога більше молодих людей до православ`я”.

Табір розташувався у приміському селищі Кача, що за 40 км від Севастополя. Там, в Будинку офіцерів Качинського гарнізону (авіаційний гарнізон ЧФ РФ - УНІАН) пройдуть конкурсні концерти фестивалю "Небо слов`ян". Його учасники також виступлять з благодійними концертами на кораблях та у військових частинах ЧФ РФ та на естраді Приморського бульвару Севастополя.

Програму фестивалю завершить триденна хресна хода від Качі до Бахчисарая, де її учасники 28 серпня візьмуть участь у Божественній літургії в Успенському печерному монастирі.

Як також повідомлялося на прес-конференції, міжнародний табір "Крим - колиска православ`я" - третя, заключна акція міжнародного фестивалю, який раніше проходив в Росії та Білорусі.