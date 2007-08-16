Старовинній тернопільській церкві міліція повернула частину викрадених речей

Тернопільські правоохоронці повернули коштовну церковну атрибутику, яку викрали з церкви Різдва Христового XVII століття.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Тернопільській області, правоохоронці затримали двох підозрюваних у скоєнні злочину. Після цього начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ повернув священнослужителю храму, протоієрею Роману ПРИТУЛІ майже три десятки церковних речей вартістю більш як 10 тис грн. Зокрема, позолочені та срібні хрести, оздоблене Євангеліє, чашу для причастя. Однак прикрас, які люди жертвували чудотворній іконі Матері Божої, правоохоронці у затриманих не виявили і продовжують їх пошук.

Як повідомляло УНІАН, вранці 9 серпня настоятель церкви Різдва Христового протоієрей Роман ПРИТУЛА, прийшовши до храму, виявив, що в церкві побували злодії, які викрали чимало церковних цінностей. Жодної ікони, за його даними, злодії не вкрали.