30 працівників Секретаріату приїдуть на фестиваль національної вишивки

У Тернополі 26 серпня відбудеться перший Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюму „Цвіт вишиванки”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член оргкомітету фестивалю Юрій ЗАРУЦЬКИЙ, у рамках фестивалю, який під гаслом “Будь патріотом, вдягни вишиванку!” пройде на території парку Національного відродження, буде організовано виставку кращих вишиваних робіт із різних куточків України. Також передбачено провести презентацію національних костюмів, притаманних тим регіонам, представники яких долучаться до участі у фестивалі. За словами Ю.ЗАРУЦЬКОГО, “30 працівників Секретаріату Президента, дізнавшись про наш фестиваль, виявили бажання приїхати на нього у своїх вишиванках”.

Ю.ЗАРУЦЬКИЙ також повідомив, що під час фестивалю діятиме містечко майстрів, де усі бажаючі зможуть випробувати себе у мистецтві народної вишивки та перейняти творчі секрети відомих майстрів.

Окрім того, на фестивалі „Цвіт вишиванки” заплановано встановити новий рекорд України за кількістю зібраних у межах однієї території людей, одягнутих у вишиванки. “У Рівному минулого року зібралося в українському вбранні 3,8 тис людей. Ми спробуємо побити цей рекорд”, - заявив Ю.ЗАРУЦЬКИЙ, додавши, що на фестиваль запросять представника Книги рекордів України.

Ввечері фестиваль завершиться пісенно-танцювальною програмою за участю відомих вітчизняних гуртів. Хед-лайнером концерту буде гурт “Гайдамаки”.

Захід приурочений до Дня незалежності України та Дня міста (28 серпня).