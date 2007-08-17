Табачник: У працівників культури будуть нові оклади

З 1 січня 2008 року для працівників культури буде введено нові посадові оклади за єдиною тарифною сіткою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК.

«Кабмін напередодні Дня Незалежності зробив подарунок працівникам культури, переглянувши помилкове, безвідповідальне рішення колишнього уряду, коли при введенні єдиної тарифної сітки були дискриміновані працівники культури», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що найвищий розряд, яким дозволялося тарифікувати працівника культури, був наполовину менший, ніж у сфері освіти та охорони здоров`я. «З 1 січня 2008 року буде введено нові посадові оклади за єдиною тарифною сіткою, і працівникам культури налічуватимуться зарплати від 1-го до 22-го розряду, а не до 13, як було раніше», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він також додав, що згідно з рішенням уряду, зарплати працівникам культури, як і всім іншим працівникам бюджетної сфери, буде підвищено тричі за 2007 рік. «Зокрема, найближчим часом вони будуть підвищені з 1 вересня. Загальне зростання зарплати працівникам культури становитиме 32-35%, як і скрізь у бюджетній сфері», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.