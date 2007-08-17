Хто краще знає сільське господарство: НУ-НС, БЮТ чи Партія регіонів?

Партія регіонів пропонуватиме, щоб кожна політична сила розробила та представила на суд громадськості власний проект розвитку сільського господарства України. Про це повідомив голова Житомирської облорганізації Партії регіонів народний депутат Верховної Ради V скликання Микола ПРИСЯЖНЮК під час прес-конференції в Житомирській обласній раді.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “оскільки для певних політичних сил Житомирський регіон став плацдармом для використання політтехнологій, то в період поміж виборчими баталіями представники Житомирщини мають право очікувати від цих політичних сил уваги до регіону з економічного боку".

"Я виступав з пропозиціями і мене підтримують однопартійці щодо проведення в Україні загалом та на Житомирщині зокрема експерименту, коли кожна політична сила підготувала б власний проект розвитку сільського господарства", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також запропонував провести ще один експеримент - відкрити в області філіали наявних у столиці України потужних вузів.

"Те ж саме - і по індустріальних парках, які потрібно споруджувати в області", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також висловив сподівання, що такі ініціативи ПР дозволять відновити сільське господарство, промисловість області, розвивати інтелектуальний та освітній потенціал жителів регіону.