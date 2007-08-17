Аварія на Херсонському судноремонтному заводі: загинув робітник

На Херсонському суднобудівному судноремонтному заводі ім. Комінтерну сталася виробнича аварія, в результаті якої один робітник заводу загинув, іншій – травмований.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації, в ході виконання ремонтних робіт на недобудованому судні з`їхав люк. В результаті аварії загинув 22-річний робітник підприємства, ще один 24-річний працівник заводу був травмований. Постраждалий зараз перебуває в міській лікарні.