Аварія на Херсонському судноремонтному заводі: загинув робітник
10:45, 17 серпня 2007Суспільство
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На недобудованому судні з`їхав люк
На Херсонському суднобудівному судноремонтному заводі ім. Комінтерну сталася виробнича аварія, в результаті якої один робітник заводу загинув, іншій – травмований.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації, в ході виконання ремонтних робіт на недобудованому судні з`їхав люк. В результаті аварії загинув 22-річний робітник підприємства, ще один 24-річний працівник заводу був травмований. Постраждалий зараз перебуває в міській лікарні.
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