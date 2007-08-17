Аварія на нафтогоні ”Дружба” : транзит не постраждав

Сьогодні в результаті технічної аварії була пошкоджена система управління трансформаторної підстанції насосно-перекачувальної станції «Чижовка» (Житомирська область), яка розташована на ділянці Мозир-Броди нафтопроводу «Дружба». Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ "Укртранснафта".

Компанія зазначає, що у зв`язку з цим було припинене транспортування нафти нафтопроводом «Дружба», ведуться відновлювальні роботи системи управління трансформаторної підстанції.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, небезпеки для навколишнього середовища немає.

Комісія ВАТ «Укртранснафта» ретельно вивчає ситуацію. Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть декілька тижнів, але це ніяк не позначиться на обсягах транспортування нафти.

Також компанія відзначає, що близько 12.00 транспортування нафти нафтопроводом «Дружба» відновлено в повному обсягу (63 тис. тонн на добу).

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в 21.29 ВАТ "Укртранснафта" припинила прокачування нафти по західній частині найбільшого транзитного нафтопроводу "Дружба" з Росії до Європи через могутній циклон, що порушив енергопостачання нафтоперекачувальної станції. Прокачування нафти було припинене за маршрутом "Броди-Держкордон".

Довідка УНІАН. Єдина система магістральних нафтопроводів «Дружба» - найбільший в світі нафтопровід. Побудований в радянські роки для транспортування нафти з Сибіру в країни Східної і Західної Європи. Загальна протяжність - близько 5 тис. 200 км.

Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ до Мозиря, потім розгалужується на дві ділянки: північну (територією Білорусі, Польщі і Німеччини) і південну (територією України, Чехії, Словаччини і Угорщини).

Російський відрізок трубопроводу експлуатується компанією «Транснафта»; словацький - компанією Transpetrol, український - ВАТ "Укртранснафта".