У Криму встановили сотні «тривожних кнопок»

У 270 об'єктах Криму встановили так звані «тривожні кнопки» для екстреного виклику наряду міліції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

«У 2012 році Управління державної служби охорони кримського міліційного главку надало можливість будь-якому громадянину, який потребує допомоги міліції, здійснити виклик наряду на своїх об'єктах, що охороняються”, - йдеться у прес-релізі.

Об'єкт, що надає таку можливість, знайти легко: на вході розмістили наклейки: «Увага! Тут ви можете здійснити терміновий виклик міліції». «У Криму вже налічується 270 таких об'єктів, надалі їх кількість збільшуватиметься», - запевнили в МВС.

Об'єкти, що охороняються, знаходяться в загальнодоступних місцях. Це магазини, аптеки, супермаркети тощо. Як правило, вони працюють цілодобово.