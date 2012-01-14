Лікарку, яка заразила дітей ВІЛ-інфекцією, засудили на 5 років, і позбавили права займатися медичною діяльністю на два роки. Справу закривали за відсутністю складу злочину, двічі відправляли на дорозслідування, а головну фігурантку виправдовували. На останнє засідання жінка не прийшла. До сьогодні вона працювала на посаді заступника голови маріупольської станції переливання крові.

Трьом дівчаткам, яким у перші дні життя засуджена влила плазму, заражену ВІЛ-інфекцією, скоро виповниться 7 рочків. За цей час їхня хвороба переросла в останню 4-ту стадію СНІДу.

"Діти перебувають на антиретровірусній терапії для хворих СНІДом, - каже захисниця постраждалих Тетяна Бордуніс. - Стан здоров`я достатньо поганий, з огляду на те, що одна із постраждалих дівчаток народилася з дитячим церебральним паралічем. Тому ситуація достатньо складна".

"Ніхто не тиснув ні на суд, ні на сторони, що беруть участь у цій кримінальній справі", - запевняє державний обвинувач Олександр Мироненко.

Однак адвокат підсудної Людмила Пономаренко заявляє, що крапку у справі ставити рано:

"Ми з вироком не згодні, оскільки вина не підтверджена. Ми будемо оскаржувати вирок як в апеляції, так і в вищому спеціалізованому суді, та й у Європейський суд будемо доводити позицію захисту".

Не вважає винною свою підлеглу і керівник Маріупольської станції переливання крові Володимир Мавров. Каже, на станції відсутня досконала система діагностики якості донорської крові. Її не було 6 років тому, немає і зараз.

"Це не тільки в Маріуполі, - запевняє Мавров, - це крізь, це в нас така практика в державі. Тому ризик інфікування є. Ми працюмо на тому ж обладнанні, яке в нас було 2005 року. До нинішнього часу нічого не змінилося.

За рішенням суду, Маріупольська станція переливання крові разом з Донецькою облрадою мають виплатити кожній із постраждалих родин по 20 тис. грн. матеріальної компенсації.

ТСН