Афера у міністерстві Рудьковського: посадовці розкрали 1,3 мільйона

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом протиправного заволодіння державними коштами у сумі 1 млн. 314 тис. грн. службовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, у ході розслідування встановлено, що розкрадання державних коштів посадовими особами здійснено під час державних закупівель транспортної техніки для залізниці. У злочинній схемі було задіяно п’ять фіктивних фірм.

Зараз СБУ перевіряє інші факти неправомірного використання бюджетних коштів та вживає заходів зі встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.