Афера у міністерстві Рудьковського: посадовці розкрали 1,3 мільйона
13:06, 17 серпня 2007Суспільство
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СБУ порушила кримінальну справу
Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом протиправного заволодіння державними коштами у сумі 1 млн. 314 тис. грн. службовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України.
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
За його словами, у ході розслідування встановлено, що розкрадання державних коштів посадовими особами здійснено під час державних закупівель транспортної техніки для залізниці. У злочинній схемі було задіяно п’ять фіктивних фірм.
Зараз СБУ перевіряє інші факти неправомірного використання бюджетних коштів та вживає заходів зі встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
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