13-річний підліток застрелив батька уві сні
07:53, 16 січня 2012Суспільство
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Трегедія у Воронезькій області
В одномуз приватнихбудинківНовоусманськогорайону Воронезькоїобласті буловиявлено тіло50-річного чоловіка зкількомавогнепальнимипораненнями,повідомляєслідче управлінняСлідчогокомітетуРФ.
Урезультатіоперативно-розшуковихзаходівпо "гарячихслідах"поліцейськимвдалосявийтина слідпідозрюваного.Ним виявився13-річнийсинубитого,який,за попереднімиданими, застреливбатька уві сні з обрізумисливськоїрушниці, який зберігавсяв будинку.Мотививчинкухлопчика іобставинизлочину щеналежить з'ясуватислідчим.
За данимфактомпорушенокримінальнусправуза статтею"вбивство".
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