13-річний підліток застрелив батька уві сні

07:53, 16 січня 2012
Суспільство
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Трегедія у Воронезькій області

В одномуз приватнихбудинківНовоусманськогорайону Воронезькоїобласті буловиявлено тіло50-річного чоловіка зкількомавогнепальнимипораненнями,повідомляєслідче управлінняСлідчогокомітетуРФ.

Урезультатіоперативно-розшуковихзаходівпо "гарячихслідах"поліцейськимвдалосявийтина слідпідозрюваного.Ним виявився13-річнийсинубитого,який,за попереднімиданими, застреливбатька уві сні з обрізумисливськоїрушниці, який зберігавсяв будинку.Мотививчинкухлопчика іобставинизлочину щеналежить з'ясуватислідчим.

За данимфактомпорушенокримінальнусправуза статтею"вбивство".

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