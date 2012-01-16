13-річний підліток застрелив батька уві сні

Трегедія у Воронезькій області

В одномуз приватнихбудинківНовоусманськогорайону Воронезькоїобласті буловиявлено тіло50-річного чоловіка зкількомавогнепальнимипораненнями,повідомляєслідче управлінняСлідчогокомітетуРФ.



Урезультатіоперативно-розшуковихзаходівпо "гарячихслідах"поліцейськимвдалосявийтина слідпідозрюваного.Ним виявився13-річнийсинубитого,який,за попереднімиданими, застреливбатька уві сні з обрізумисливськоїрушниці, який зберігавсяв будинку.Мотививчинкухлопчика іобставинизлочину щеналежить з'ясуватислідчим.



За данимфактомпорушенокримінальнусправуза статтею"вбивство".

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