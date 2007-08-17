Виставка-ярмарок “Медовий спас”: замість жуйки купуйте забрус

“У мене тут різні види меду. Ось мед акації - японці визнали його кращим в світі, він не цукрується і зберігається в рідкому стані до трьох років. Травневий мед - теж цінний, але він цукрується. Гречаний – чоловічий мед, жорсткуватий, але дуже корисний. Липовий мед - ніжний, від простудних захворювань", - захоплено розповідає про свій товар бджоляр з 30-річним стажем Роман Попсой на Міжнародній виставці “Медовий спас”, демонструючи різні за формою і кольором баночки, які об`єднує солодкий запашний аромат.

Роман Михайлович – бджоляр потомствений. “Батько був бджолярем, дід, прадід. Я не хотів спочатку, навіть боявся бджіл. Але батько вмирав і сказав: “Забери бджіл.” А батьку не можна відмовляти”, - ділиться своєю життєвою історією Попсой.

У Міжнародній традиційній виставці “Медовий спас”, яка з 14 по 22 серпня проходить на території ближніх і дальніх печер Києво-Печерської Лаври, цього року беруть участь більше 100 пасічників з різних регіонів України, а також з Росії, Білорусі і навіть Придністров`я. За словами організаторів, більшість учасників виставки – професійні пасічники, власники або представники бджільницьких господарств, але є і перекупники. Найскладніше доводиться новим пасічникам, адже багато відвідувачів вже не вперше приходять на виставку і шукають певного бджоляра. Вимоги до бджолярів не суворі, і ніяких аналізів продукції не проводять. “Можна зробити аналіз одного бідона, а бджоляр під цю марку привезе 15 бідонів абсолютно іншого меду”, - аргументує свою позицію організатор Ксенія Іврова. Кілька років тому був випадок, коли привезли незрілий мед. Але покупці одразу помітили і горе-продавця одразу ж вигнали. До речі, ціна одного товарного місця за 9 днів виставки цього року становить 1050 грн. Але практично всі бджолярі говорять, що ця сума у будь-якому випадку окупається.

Одні відвідувачі добре розуміються на меду, довго розглядають, розпитують, куштують і лише тоді купують. Киянка Валентина не з таких: “Я погано дуже розуміюся на цьому. Просто дивлюся, який хороший продавець – у того і беру. Але такі виставки відвідую весь час. Тут, безумовно, кращий вибір меду. Тим паче товар освячений. "Деякі відвідувачі ярмарку шукають “свого” бджоляра або певну продукцію. “Я діабетик, тому мені можна тільки мед акації, там фруктоза, – розповідає киянка Ольга Федорівна. – Вибір хороший, але мед подорожчав. Минулого року брала за 50 гривень трилітрову банку, а зараз 80.”

На підвищення цін на продукцію бджільництва скаржаться й інші покупці. “Купили сьогодні газету, а там рекламують цю виставку. Приїжджайте сюди, купуйте, дуже помірні ціни. А тут все втридорога. У магазинах трилітрова банка меду – 60-70 гривень, а тут 110-120. Ну куди ж це годиться”, - обурено розповідає немолода пара, прямуючи до виходу. Насправді ціни виросли порівняно з минулим роком, але не суттєво, як і на всі інші продукти. Літр різних сортів різнотравного, лісового, травневого, соняшникового і гречаного меду коштуватиме в середньому в 25-30 грн. Мед з акації і липи трохи дорожче – 50 і 40 грн. відповідно.

Але незважаючи на подорожчання, вся продукція бджільництва має великий попит. У цьому єдині всі учасники виставки. Одні стверджують, що добре йдуть рідкі меди, типу рідка акація, рідка липа і різнотрав`я. Інші говорять, що все популярніше серед покупців стає квітковий пилок. Має попит і прополіс, і бджолиний підмор, і забрус. До речі, про забрус – це обрізки вощини (мед качають і обрізають ці вершки), лікувальний продукт від всіх запальних процесів (горло, дихальні шляхи, ніс, ясна). “Наша молодь купує жуйку. Так нехай краще купить забрус. Він дешевше в сто разів. Хай не в сто, а в десять точно, проте корисний який! І жуйте собі на здоров`ї. Адже це натурпродукт”, - упевнено заявляє Попсой.

Про цілющі властивості меду знають майже всі відвідувачі, але в решті представленої продукції бджільництва розібратися складніше. І тут на виручку прийдуть самі бджолярі, які із задоволенням розповідають як лікуватися за допомогою того або іншого продукту або просто підтримувати стан свого здоров`я. “Якщо ви багато працюєте, то для підтримки фізичної форми вам необхідний пилок. Якщо проблеми зі шлунком або кишковим трактом – тоді візьміть перги - продукт безцінний, тут майже повний спектр мікроелементів, вітамінів”, - ділиться своїми пізнаннями бджоляр Валерій Дяченко. Корисно завжди мати вдома і настоянку прополісу. Вона допоможе і при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і ротової порожнини. Бджолиний підмор (так називаються висушені бджоли) знімає запальні процеси і нормалізує кров`яний тиск. А Віктор Семенюк, який називає себе “ветераном” православних виставок меду, з гордістю заявляє: “Спиртовий екстракт личинок воскової молі – один з моїх коників. Широкий спектр застосування в медицині – починаючи від простудних захворювань і закінчуючи серцево-судинними.”

“Медовий спас” проходить в Україні з 2003 р., за цей час відбулися зміни і у складі учасників, і в організації. І далеко не всі – на краще. “У минулому році було краще. І організація була краще, і людей було більше. А цього року тут біля Лаври проходить ремонт, машини проїжджають, КрАЗи, екскаватори. Ярмарок поділили на верхні печери і нижні. Люди йдуть то туди, то сюди. І ціна оренди зросла,” – розповідає Поспой. З ним повністю погоджується і Валерій Дяченко, додаючи, що на територію виставки не можна заїхати і нема де залишити транспорт.

А ось Віктор Семенюк впевнено заявляє про якісні зміни: “Безумовно, зросла якість продукції. В перший раз в баночки якось розфасовували – і все одразу розкупили. Потім почали трохи краще упаковувати. Цього року ми вже у вакуумній упаковці продукцію пропонуємо.”

Ганна Ященко

Фото Олега Гордієнка, Сергія Світлицького/ УНІАН