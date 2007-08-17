У райвідділі міліції Миколаєва пролунав вибух: одна особа загинула (доповнено)

Сьогодні близько 17.00 у Центральному районному відділі міліції міста Миколаєва пролунав вибух.

Як повідомив УНІАН начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ, внаслідок вибуху одна людина загинула, будівлю райвідділу значно пошкоджено.

За попередньою інформацією, вибух стався в кабінеті одного з слідчих, до якого в рамках розслідування однієї кримінальної справи прийшла особа, що фігурує у цій справі.

Правоохоронці вважають, що саме вона принесла до кабінету слідчого вибуховий пристрій, потужність якого значно більша, ніж потужність від вибуху гранати. Ця особа загинула внаслідок вибуху.

На даний момент на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи, в тому числі співробітники прокуратури та СБУ.

Водночас, як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, наразі встановлено, що в кабінеті слідчого вибухнула граната РГД-5, яку чоловік, 1944 р. н., що прийшов на допит, проніс під одягом.

Також за інформацією співрозмовника агентства, ця особа раніше судима і наразі проходила у кримінальній справі, за якою йому планувалося обрати міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.