Енергоатом: справу про розкрадання СБУ порушила за ініціативи самої компанії

НАЕК «Енергоатом» заявляє, що справа про розкрадання коштів при здійсненні держзакупівель для потреб АЕС була порушена Службою безпеки України за матеріалами, наданими відомству за ініціативою самої компанії.

Про це говориться в заяві прес-служби компанії, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Зокрема, справа порушена за результатами наданих матеріалів щодо протиправної діяльності відокремленого підрозділу «Атомкомплект» в процесі постачання і забезпечення товарно-матеріальними цінностями і комплектуючими потреб АЕС України», – говориться в заяві прес-служби.

При цьому «Енергоатом» зазначає, що за наданими СБУ та іншими правоохоронними органами матеріалами порушено кримінальні справи не тільки СБУ, але і слідчими підрозділами Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової адміністрації України.

Формування зазначених матеріалів відбулося за результатами ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності компанії в період 2005-2006 рр., які проводилися за ініціативою нового керівництва «Енергоатому».

З початку цього року НАЕК «Енергоатом» передала до правоохоронних органів 28 матеріалів і документів щодо порушень чинного законодавства відповідно до статті 97 Кримінально-процесуального Кодексу України для ухвалення відповідних процесуальних рішень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки України 16 серпня порушила кримінальну справу за фактом заволодіння грошовими коштами державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на суму 3 млн. 383 тис. грн.

За його словами, встановлено, що розкрадання державних коштів посадовці “Енергоатому” здійснили в ході державних закупівель устаткування для атомних електростанцій України за цінами, які в 2-3 рази перевищували відпускні ціни офіційних ділерів російських підприємств, які є виробниками цього устаткування.

У злочинній схемі було задіяно більш як 10 фіктивних фірм, зареєстрованих у різних регіонах України.

Служба безпеки України вживає заходів щодо встановлення осіб, причетних до розкрадання і відмивання державних коштів, повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.