Авіакомпанія Finnair припиняє польоти до України
14:07, 17 січня 2012Суспільство
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Фінська авіакомпанія Finnair із 11 березня припинить рейси до Києва через їх збитковість.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Згідно з повідомленням, також Finnair із 1 березня 2012 року припинить польоти до Штутгарта (Німеччина) і Каїяні (Фінляндія).
«Ці маршрути були збитковими вже протягом достатнього тривалого часу навіть при нашій новій привабливій моделі ціноутворення», - зазначає віце-президент із глобальних продажів Петрі ШААФ.
Довідка УНІАН. Finnair - найбільша фінська авіакомпанія.
Finnair відкрила рейси до Києва з Хельсінкі з 2006 року й здійснювала їх із міжнародного аеропорту «Бориспіль».
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