Авіакомпанія Finnair припиняє польоти до України

Фінська авіакомпанія Finnair із 11 березня припинить рейси до Києва через їх збитковість.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, також Finnair із 1 березня 2012 року припинить польоти до Штутгарта (Німеччина) і Каїяні (Фінляндія).

«Ці маршрути були збитковими вже протягом достатнього тривалого часу навіть при нашій новій привабливій моделі ціноутворення», - зазначає віце-президент із глобальних продажів Петрі ШААФ.

Довідка УНІАН. Finnair - найбільша фінська авіакомпанія.

Finnair відкрила рейси до Києва з Хельсінкі з 2006 року й здійснювала їх із міжнародного аеропорту «Бориспіль».