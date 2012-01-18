УСПП про газовий конфлікт, енергетичну стратегію та перехід на вугілля

Європейський Союз, як споживач природного газу, котрий з Росії транзитом йде через Україну, має приєднатися до врегулювання українсько-російського газового конфлікту, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

“Україна стала членом Європейського енергетичного співтовариства, і виконуючи свої зобов’язання в рамках ланцюжка «постачальник – транзитер – споживач», вона вправі спиратися на підтримку європейської сторони. З Євросоюзом треба обговорювати й питання, пов’язані із газопроводами Північний і Південний потік, й проблеми модернізації української ГТС”, - зазначив А.КІНАХ.

Він підкреслив, що модернізацію ГТС обов’язково треба прискорювати, і використовувати для цього не “методи приватизації», а створювати трьохсторонній газовий консорціум за участі України, Росії та Європи.

“В тому випадку, якщо спільної мови з нашими російськими колегами так і не буде знайдено, Україна буде змушена звертатися до Міжнародного арбітражу», - зауважив президент УСПП.

При цьому він зазначив, що переговори з РФ треба продовжувати, але перегляду газових контрактів треба домагатися не шляхом посилення конфронтації, а за рахунок ефективного рівноправного переговорного процесу з використанням всіх важелів політичного, економічного, дипломатичного впливу.

Також А.КІНАХ упевнений, що Україні слід відстоювати заявлену позицію про готовність щорічно закуповувати 27 млрд. кубометрів російського природного газу замість 52 млрд., передбачених невигідними для України газовими угодами 2009 року.

При цьому він наголосив на необхідності затвердження нової редакції Енергетичної стратегії України, яку Президент доручив уряду розробити ще влітку минулого року. Вона має містити заходи з модернізації НАК «Нафтогаз України», врахувати неприпустимість домінування на внутрішньому ринку нашої країни монополіста – російської компанії «Газпром».

А.КІНАХ наголосив, що політика енергозбереження й енергоефективності для України сьогодні надважлива. Адже сусідня Польща, підкреслив він, у рік споживає 14 млрд. кубометрів природного газу, а Україна – 60 млрд. При цьому ВВП Польщі у 2,5 раза більший, ніж в Україні.

Крім того, А.КІНАХ підтримав наміри уряду перевести ТЕЦ із газу на вугілля. «Україна має запасів енергетичного вугілля на чотириста років вперед і цілком здатна щорічно добувати близько ста мільйонів тонн. В минулому році, до прикладу, ми видобули близько 82 млн. тонн, що на 7-8% більше, ніж у попередні роки. Тому цей напрям теж необхідно підсилювати, в тому числі на основі методів державно-приватного партнерства», - зазначив А.КІНАХ.