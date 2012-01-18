У Житомирі шукають чоловіка, який «замінував» дитячу поліклініку

У Житомирі міліція шукає аноніма, який вчора повідомив про замінування дитячої поліклініки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

Вона також розповіла нові подробиці вчорашнього "замінування" поліклініки.

За її словами, вчора до УМВС в Житомирській області по спецлінії «102» близько 14.55 зателефонував молодий чоловік, який повідомив про те, що в поліклініці бомба, та відразу кинув телефону трубку.

У поліклініку виїхали слідчо-оперативні групи УМВС, Корольовського райвідділу міліції, УДАІ, працівники вибухово-технічної служби, представники інших правоохоронних органів.

Правоохоронці охороняли приміщення та периметр території. Разом з рятувальниками вони також евакуювали з поліклініки 300 осіб – відвідувачів та працівників. Водночас наряди Управління Державтоінспекції перекрили дороги довкола поліклініки та організували рух транспорту по інших паралельних вулицях.

Експерти вибухово-технічної служби, залучивши службових собак, провели ретельний огляд приміщення, що тривав більше чотирьох годин, у ході якого вибухового пристрою не було виявлено.

На даний час встановлюють аноніма, який повідомив про замінування поліклініки. Його дії відповідно до ст. 259 Кримінального кодексу України класифікуються як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності .