Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Полтавської області і відбув до Києва.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Полтавщині В.ЮЩЕНКО відвідав Національний Сорочинський ярмарок, а також дав прес-конференцію для ЗМІ.

Президент України відзначив високий рівень представництва цьогорічного Національного Сорочинського ярмарку та зростання його ролі у популяризації вітчизняної продукції.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після огляду ряду експозицій ярмарку.

«З кожним роком ярмарок стає цікавішим», – відзначив Президент, додавши, що йдеться безумовно про його розширення та демонстрацію найрізноманітнішої української продукції: від гуманітарної та етнічної тематики до технічного обладнання.

Глава держави також звернув увагу на зростання кількості постійних учасників заходу. «Думаю, через цю призму як раз і формується перспектива даного проекту», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що Сорочинський ярмарок безумовно є загальнонаціональним заходом, важливим для людей із різних регіонів та з різними політичними уподобаннями.

*** Цьогорічний Сорочинський ярмарок, які і попередній, є складовою великої комплексної програми підготовки до святкування двохсотріччя від дня народження Миколи Гоголя, яке відзначатиметься у 2009 році.

У роботі ярмарку беруть участі більш як 260 підприємств усіх галузей промисловості, 230 майстрів народних промислів та понад 400 приватних підприємців. Крім того на ярмарку представлені делегації Казахстану, Узбекистану, Грузії, Угорщини.

Ярмарок проходить з 14 по 19 серпня ц.р.