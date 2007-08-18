Луценко: Угоду між НУ-НС і БЮТ буде підписано на 7 років

Угоду про співпрацю між блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Юлії Тимошенко буде підписано найближчого понеділка.

Як повідомляє прес-служба НУ-НС, про це заявив під час прес-конференції у Полтаві лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО.

“Оскільки зараз я живу практично в автомобілі, і єдиним умовним вихідним є понеділок, тому у найближчий понеділком, я думаю, ми підпишемо довгострокову угоду з БЮТ терміном на 7 років”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО

За його словами, одним із пунктів цієї угоди буде необхідність проведення дострокових виборів мера у Києві та Харкові.

Ю.ЛУЦЕНКО також нагадав, що в угоді про об’єднану опозицію написано про неможливість формування коаліції з “антикризовками”.

“Нашим союзником є БЮТ. Я розраховую, що під час кампанії з їхнього боку не буде негативних заяв на нашу адресу. І обіцяю те саме з нашого боку”, - додав він.