Луценко: Угоду між НУ-НС і БЮТ буде підписано на 7 років
Особлива увага - Києву та Харкову
Угоду про співпрацю між блоком “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Юлії Тимошенко буде підписано найближчого понеділка.
Як повідомляє прес-служба НУ-НС, про це заявив під час прес-конференції у Полтаві лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО.
“Оскільки зараз я живу практично в автомобілі, і єдиним умовним вихідним є понеділок, тому у найближчий понеділком, я думаю, ми підпишемо довгострокову угоду з БЮТ терміном на 7 років”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО
За його словами, одним із пунктів цієї угоди буде необхідність проведення дострокових виборів мера у Києві та Харкові.
Ю.ЛУЦЕНКО також нагадав, що в угоді про об’єднану опозицію написано про неможливість формування коаліції з “антикризовками”.
“Нашим союзником є БЮТ. Я розраховую, що під час кампанії з їхнього боку не буде негативних заяв на нашу адресу. І обіцяю те саме з нашого боку”, - додав він.