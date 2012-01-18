У Сумах в райвідділі міліції помер 32-річний чоловік

У Сумах в одному з райвідділів міліції помер 32-річний місцевий житель.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Сумській області, це сталося 17 січня під час бесіди з ним оперативних працівників.

При цьому правоохоронці стверджують, що під час спілкування не застосовували до чоловіка жодних протиправних дій. Їх слова підтверджують і результати проведеної судмедекспертизи.

„Причиною смерті сумчанина стало його слабке серце та хвороба - гострий панкреатит, що спричинив крововилив в підшлункову залозу. Лікарі припускають, що нервування загострили хворобу і тим самим спричинили смерть”, - зазначається у повідомленні.

До міліції чоловіка запросили за фактом зникнення місцевого жителя, якого правоохоронці розшукували як без вісти зниклого. За останньою оперативною інформацією, його було жорстоко вбито, а обставини скоєння вбивства міг знати померлий. Знайшлись свідки, які це стверджували.

За даними УМВС, в ході спілкування з міліціонерами чоловік почав давати свідчення, проте помітно нервував і вів себе неадекватно. Погрожував завдати собі та оточуючим тілесні ушкодження, намагався втекти з кабінету. З метою недопущення протиправних дій співробітники міліції одягли на нього наручники.

Чоловік потроху почав заспокоюватись, але через деякий час йому стало зле. Він втратив свідомість. Міліціонери терміново викликали карету швидкої медичної допомоги. Лікарі, які за декілька хвилин прибули за викликом, констатували смерть.

За даним фактом працівники апарату МВС України проводять службове розслідування, дослідчу перевірку за фактом смерті 32-річного сумчанина проводять працівники прокуратури.