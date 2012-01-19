Експерт: Мінфін був останнім відомством, на яке Азаров мав вплив

Зміна керівництва Міністерства фінансів є негативною оцінкою не стільки роботи колишнього міністра Федора ЯРОШЕНКА, скільки прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, оскільки фактично Мінфіном керував саме прем`єр.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив колишній перший заступник міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що і з боку президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, і з боку експертів не раз лунала критика стосовно бюджетної, фінансової і фіскальної політики уряду.

«Усі чудово розуміють, що попередній міністр не був самостійною фігурою, а лише виконував рішення керівництва уряду. Претензії, які є до бюджету, до фінансової і фіскальної політики тощо – це претензії все ж не до ЯРОШЕНКА, а до АЗАРОВА. Оскільки керував і спрямовував роботу міністерства Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН). Це негативна оцінка роботи не стільки ЯРОШЕНКА, скільки АЗАРОВА», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Крім того, він висловив думку, що з призначенням Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів М.АЗАРОВ позбудеться впливу на останнє міністерство в уряді.

«Мінфін, наскільки я знаю, був останнім відомством, на яке Микола АЗАРОВ мав вплив. Із призначенням ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, прем`єр втратить цей вплив. Керувати Мінфіном тепер буде безпосередньо Валерій Іванович (ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН). Швидше за все, він у своїй роботі керуватиметься думкою і позицією не прем`єр-міністра, а президента », - вважає І.УМАНСЬКИЙ.

На думку експерта, бюджетна і фіскальна політика в Україні вимагають кардинальних змін, і саме після приходу у Мінфін В.ХОРОШКОВСЬКОГО це може статися.

Також І. УМАНСЬКИЙ зазначив, що приєднання до Мінфіну Митної і Податкової служб може дати позитивний результат. «Якщо це відбудеться, то, безумовно, це буде позитивом. Безумовно, ця система вимагає змін», – заявив І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що на новій посаді В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зіткнеться не лише з проблемами зміни бюджету на 2012 рік, фінансової та фіскальної політики, а й із кадровими проблемами у Міністерстві.

«Проблем кілька. Перш за все, бюджетна, фінансова, фіскальна - проблеми, перенесені з 2011 року. За моїми розрахунками, близько 26-28 млрд. грн. планових витрат у минулому році профінансовано не було. Це – плюс до планового дефіциту бюджету у 35,5 млрд. Цілий ряд боргових проблем перенесені на 2012 рік. У цій ситуації проблем і завдань перед Мінфіном буде величезна кількість. За останні 1,5-2 роки знизився кадровий потенціал Міністерства. Саме в період керівництва Мінфіном Федора ЯРОШЕНКА більшість кадрового потенціалу Міністерства було втрачено, і зараз ХОРОШКОВСЬКОМУ треба буде вирішувати складні проблеми із тим складом працівників, який є у Мінфіні», – сказав І. УМАНСЬКИЙ.

Він припустив, що команда відомства буде посилюватися сильнішими фахівцями.