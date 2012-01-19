Харківські чорнобильці звернулися до посла Франції з прав людини

Представники чорнобильських організацій Харкова звернулися до посла Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ з проханням звернути увагу на політичні репресії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним зверненням до Ф.ЗІМЕРЕ від імені харківських чорнобильців звернувся член організаційного комітету Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН.

Він підкреслив, що українська влада намагається завадити публічним виступам чорнобильців, які налаштовані опозиційно. За словами В.ПРОСКУРІНА, мова йде навіть про кримінальне переслідування.

«Ми піддаємося переслідуванням, репресіям, щоб ми не могли говорити правду та організовувати людей для ефективного захисту своїх прав», - сказав він.

В.ПРОСКУРІН також закликав бойкотувати фінал чемпіонату Європи з футболу, що влітку має проходити в Україні та Польщі.

«Ми просимо допомоги звернути увагу громадськості на ті репресії, які мають місце в Україні. Ми також просимо не брати участі в Євро-2012. Євро-2012 не може проводитися в країні, де не виконуються закони та не дотримуються права людини», - сказав В.ПРОСКУРІН.

У свою чергу, Ф.ЗІМЕРЕ висловив здивування з приводу цієї ситуації та попросив чорнобильців надати документальне підтвердження заяви про порушення їхніх прав.

«Ви довели до мого відома інформацію, яку я не знав. Я не знав, що люди, які заплатили своїм життям, проявляють таку сміливість, почуття обов’язку та можуть брати участь у подібних конфліктах. Мені б хотілося отримати більше документальної інформації, яку б я міг взяти з собою в посольство. Я не знав про подібну ситуацію», - сказав Ф.ЗІМЕРЕ.

Як повідомляв УНІАН, посол Франції з прав людини Ф.ЗІМЕРЕ вчора мав намір зустрітися з засудженою екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії у Харкові, однак не отримав відповідного дозволу.