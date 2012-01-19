Міліція дедалі частіше фіксує випадки вандалізму

У Донецькій області з початку 2012 року зафіксовано вже 128 випадків вандалізму.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що останнім часом співробітниками міліції все частіше фіксуються випадки вандалізму, скоєні на території області - якщо за весь минулий рік було скоєно близько 800 таких злочинів, то в цьому році вже 128.

Так, 17 січня в Маріуполі були затримані двоє хлопців, віком 15 та 16 років, за підозрою в руйнуванні могильних споруд на Кіровському кладовищі.

Як з'ясували правоохоронці, ці «мисливці» за металевими швелерами відвідували цвинтар ще з літнього сезону минулого року, роблячи ставку на те, що кладовище офіційно закрито. За один похід підліткам вдавалося виручити до 200 грн. Обидва фігуранти з неблагополучних, малозабезпечених сімей, вони повністю визнають свою провину.

В обласному УВС підкреслили, що в даний час, враховуючи зростаючу тенденцію злочинів на цвинтарях, правоохоронці подвоїли зусилля на їх розкриття. Так, в 2011 році було розкрито 28% випадків вандалізму, цього року - 56%. На думку міліціонерів, «корінь зла» таких злочинів - у незаконних пунктах прийому металу в регіоні.

«Не було б їх, нікуди було б цвинтарним злодіям нести свою «здобич», - заявили правоохоронці і повідомили, що в регіоні оголошено про проведення спеціальної операції з виявлення таких самозваних суб'єктів господарювання (пунктів прийому металу).