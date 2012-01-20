Крим відзначає 21-ліття автономії

Крим сьогодні, 20 січня, відзначає День Автономної республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, 21 рік тому - 20 січня 1991 року - 93,26% учасників загальнокримського референдуму, першого в історії Радянського Союзу, висловилися за відновлення автономного статусу Криму.

12 лютого 1991 року з урахуванням волевиявлення громадян Верховна Рада УРСР прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні.

Понад тисяча працівників міліції забезпечуватимуть громадський порядок сьогодні в Криму.

Більшість святкових заходів пройдуть цього дня в адміністративному центрі - Сімферополі, урочистості заплановані також у Джанкої, Бахчисараї, Євпаторії, Білогірську і Керчі.