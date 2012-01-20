Крим відзначає 21-ліття автономії
09:44, 20 січня 2012Суспільство
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На вулицях буде більше тисячі міліціонерів
Крим сьогодні, 20 січня, відзначає День Автономної республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, 21 рік тому - 20 січня 1991 року - 93,26% учасників загальнокримського референдуму, першого в історії Радянського Союзу, висловилися за відновлення автономного статусу Криму.
12 лютого 1991 року з урахуванням волевиявлення громадян Верховна Рада УРСР прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні.
Понад тисяча працівників міліції забезпечуватимуть громадський порядок сьогодні в Криму.
Більшість святкових заходів пройдуть цього дня в адміністративному центрі - Сімферополі, урочистості заплановані також у Джанкої, Бахчисараї, Євпаторії, Білогірську і Керчі.
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