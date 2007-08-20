Україну залишив головний злодій в законі: Кухілава відлетів до Москви

Газеті "Коммерсант-Украина" стало відомо про те, що у п`ятницю з країни виїхав злодій в законі Антімос Кухілава.

Про це Ъ повідомив заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОП) МВС Володимир Міщенков.

Нагадаємо, за деякими даними, минулого року під час чергового зібрання злодіїв в Росії Кухілаві дали повноваження "смотрящего" за всією Україною (див. Ъ від 1 вересня 2006 року).

За словами пана Міщенкова, вимушеному від`їзду Антімоса Кухілави передувало викриття співробітниками УБОПА каналу незаконної видачі українських паспортів. Заступник начальника ГУБОПА повідомив Ъ, що в даний час порушена і розслідується кримінальна справа щодо екс-начальника паспортної служби одного з районів Київської області. Слідство вважає, що підозрюваний міг незаконно видати 115 посвідчень особи різним замовникам, у тому числі і кавказьким кримінальним авторитетам. Серед інших, паспорт громадянина України був виданий і Антімосу Кухілаві. З часом той легалізував громадянство (за даними джерела Ъ, "смотрящий" оформив втрату незаконно одержаного документа і, заручившись підтримкою суду, оформив другий - вже легальний). Після порушення вказаної кримінальної справи співробітники УБОПА розшукали Антімоса Кухілаву в Миколаєві і запросили для дачі свідчень. Зустріч відбулася у п`ятницю. Джерело в правоохоронних органах повідомило Ъ, що із злодієм в законі "дуже серйозно поговорили", після чого він того ж дня узяв квиток на літак до Москви.