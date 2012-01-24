У Кіровограді затримали злочинців, які пограбували понад 30 авто

У Кіровограді правоохоронці затримали двох місцевих жителів, 38 та 26 років, за підозрою у скоєнні більше 30 пограбувань автомобілів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

Чоловіки діяли вночі: спочатку за допомогою ліхтарика оглядали автомобіль, щоб виявити залишені у салоні речі та перевірити наявність сигналізації, потім ножицями зламували замки.

Найчастіше здобиччю крадіїв ставали автомагнітоли, динаміки, документи, акумуляторні батареї, гроші, мобільні телефони, GPS-навігатори, MP3-плеєри, а також сумки і банківські картки. В одній із машин підозрювані натрапили на бензопилу, перфоратор та переносну електростанцію.

Крадені речі чоловіки збували випадковим знайомим, документи і пластикові картки викидали на смітник.

За фактами скоєних злочинів порушено кримінальні справи за ч. 3 ст. 85 Кримінального кодексу.