Кульбіда: Снігопади в Україні перетворюються на стихійне лихо

Наслідки від снігопадів в деяких регіонах України можуть бути співставлені з наслідками стихійних метеорологічних явищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, протягом останніх трьох днів на всій території України випала місячна норма опадів у вигляді снігу. Найбільше постраждали Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Чернігівська області (близько 40-45 мм) та гірські масиви Криму (близько 62 мм).

Менш інтенсивні опади були у Карпатському регіоні, Закарпатті та західних областях, порівняно мало - у східних регіонах, сказав М.КУЛЬБІДА.

Фактично, за його словами, дана кількість опадів підпадає під категорію стихійних метеорологічних явищ, оскільки загрозу для життєзабезпечення населення становить кількість опадів у вигляді снігу на рівні 20 мм.

У свою чергу, директор Департаменту цивільного захисту МНС Василь КВАШУК попередив про можливість нещасних випадків внаслідок падіння з дахів снігу та крижаних брил.