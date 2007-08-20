Вартість землі в передмісті Києва за минулий тиждень зросла на 3,33%

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 13 по 19 серпня зросла на 3,33% (на 178 дол.) - до 5 тис. 531 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському - на 4 дол., до 8 тис. 810 дол./сотка, Обухівському – на 135 дол., до 7 тис. 029 дол./сотка, Бориспільському - на 97 дол., до 5 тис. 441 дол./сотка, Вишгородському - на 52 дол., до 5 тис. 345 дол./сотка, Броварському – на 56 дол., до 4 тис. 378 дол./сотка, Васильківському - на 76 дол., до 4 тис. 201 дол./сотка, Бородянському - на 50 дол., до 2 тис. 321 дол./сотка, Макаровському - на 40 дол., до 2 тис. 192 дол./сотка і Фастівському районах - на 3 дол., до 989 дол./сотка.

Зниження вартості землі зафіксоване в Кагарлицькому - на 200 дол. - до 1 тис. 186 дол./сотка і Баришевському районі - на 40 дол. - до 905 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макаровському районі - 41%, Бориспільському - 14%, Києво-Святошинському - 10%, Васильківському - 17%, Броварському - 9%, Обухівському - 4%, Вишгородському - 3%, Бородянському - 0,9%, Кагарлицькому - 0,8%, Баришевському - 0,2%, Фастівському районі - 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 6 по 12 серпня зросла на 1,78% (на 94 дол.) - до 5 тис. 352 дол. за сотку.