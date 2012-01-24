У суді над Луценком Вовк влаштував хату-читальню

Печерський районний суд Києва 26 січня о 9.05 продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про оголошення перерви у судовому засіданні зробив сьогодні о 18.00 (після завершення офіційного робочого дня у суді) головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Починаючи з 14.00 і до кінця судового засідання було зачитано більше 20 із майже 40 протоколів допиту свідків, які давали свідчення під час досудового слідства у Генеральній прокуратурі і які заявили, що в силу різних причин та обставин не можуть бути присутніми на судовому засіданні.