У суді над Луценком Вовк влаштував хату-читальню
18:35, 24 січня 2012Суспільство
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Практикувалися 5 годин
Печерський районний суд Києва 26 січня о 9.05 продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення про оголошення перерви у судовому засіданні зробив сьогодні о 18.00 (після завершення офіційного робочого дня у суді) головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.
Починаючи з 14.00 і до кінця судового засідання було зачитано більше 20 із майже 40 протоколів допиту свідків, які давали свідчення під час досудового слідства у Генеральній прокуратурі і які заявили, що в силу різних причин та обставин не можуть бути присутніми на судовому засіданні.
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